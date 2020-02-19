В среду полицейские проверят рязанских таксистов

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В среду, 19 февраля, полицейские проврят рязанских таксистов. Об этом сообщила
Рейд направлен на снижение аварийности, предупреждения и пресечения нарушений ПДД.
Также сотрудники ГИБДД побеседуют с водителями такси.
Госавтоинспекция призвала руководителей организаций, связанных с перевозкой, регулярно организовывать профилактические встречи по вопросам безопасности дорожного движения.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.