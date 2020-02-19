В Скопине ко Дню Победы отремонтируют захоронение воинов Великой Отечественной

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Скопине ко Дню Победы приведут в порядок захоронение воинов, скончавшихся в госпиталях во время Великой Отечественной войны. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
На ремонт воинского захоронения на Никольском кладбище из местного бюджета выделили 1 073 317,90 рубля. На эти деньги хотят заменить тротуарную плитку, бордюры, высадить газон.
Ремонт планируют завершить до 8 мая.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Названы кандидаты, которые поедут на Олимпиаду в Токио от Рязанской области
Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.