RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани появится центр народных промыслов и костюма. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили на заседании комитета по экономическому развитию.
Депутаты согласовали передачу помещений областному научно-методическому центру народного творчества.
Окончательное решение будет принято на общем заседании гордумы.
Новый центр народных промыслов и рязанского костюма разместят по адресу: улица Свободы, 34.
Напомним, в декабре 2019 года, на комитете по муниципальной собственности
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка пожаловались на отсутствие урн и скамеек в «Наташкином» парке
|
cледующая новость →Результат судебной экспертизы моста через Оку представят в середине апреля
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.