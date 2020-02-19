В Рязани оштрафовали завод, загрязнявший воздух фенолом и формальдегидом

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В Рязани оштрафовали завод ООО «Агротехмаш», загрязнявший воздух. Об этом сообщил
Проверку провели по обращению горожан. Выяснилось, что предприятие занимается литейным производством черных металлов и выбрасывало в атмосферу фенол и формальдегид.
Завод и его руководителя оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Прокурор внес представление для устранения нарушений. Предприятие приняло соответствующие меры.
Справка
Формальдегид — бесцветный газ, обладающий резким запахом в больших концентрациях. Сильно раздражает глаза и дыхательные пути.
Открытые источники сообщают, что фенол ядовит. Он относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы.
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