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Фото: Pixabay.com
В среду, 19 февраля, в Кемерово прибыла эстафета Победы. Она стартовала 5 февраля в Забайкальском крае,
Кубок Победы — знак пограничного столба с георгиевской лентой — изготовили специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
После Кемерова Кубок Победы отправится в Новокузнецк, а из Кузбасса — в Томск.
Финиширует эстафета на могиле Неизвестному солдату в Москве 9 мая.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.