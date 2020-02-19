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16:52, 19 февраля 2020 139
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В Кемерово прибыла эстафета Победы

В Кемерово прибыла эстафета Победы

Фото: Pixabay.com

В среду, 19 февраля, в Кемерово прибыла эстафета Победы. Она стартовала 5 февраля в Забайкальском крае, сообщает VSE42.ru.

Кубок Победы — знак пограничного столба с георгиевской лентой — изготовили специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После Кемерова Кубок Победы отправится в Новокузнецк, а из Кузбасса — в Томск.

Финиширует эстафета на могиле Неизвестному солдату в Москве 9 мая.


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