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13:25, 19 февраля 2020 298
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В гордуме оценили организацию бесплатного питания для рязанских школьников

В гордуме оценили организацию бесплатного питания для рязанских школьников

В среду, 19 февраля, на заседании комитета по соцвопросам депутаты рязанской гордумы оценили варианты организации бесплатного детского питания для учащихся начальных классов.

На обсуждение вынесли три варианта: бесплатные завтраки, обеды и двухразовое питание. Для них потребуется 17,1 млн, 25,4 млн и 32,2 млн рублей, соответственно.

На выделенные средства в школы закупят оборудование (16 или 20 учреждений в зависимости от выбранного варианта) и проведут ремонт помещений (в 10 и 15 рязанских школах). Отметим, что в этой сумме не учитывают расходы на реконструкцию и строительство новых помещений (9 или 20 зданий).

В управлении образования отметили, что в школах №6 и №7 мощность столовых ниже необходимой, а реконструкция или пристройка невозможны из-за охранного статуса зданий. Замглавы Рязани Лариса Максимова предложила привозить еду в контейнерах в эти школы.

Напомним, Владимир Путин озвучил, что с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание должно предоставляться в тех регионах и школах, где есть техническая готовность. Николай Любимов поручил региональному минобру обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием.


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