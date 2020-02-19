В феврале увеличилось пособие на похороны

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С 1 февраля Пенсионный фонд увеличил размер пособия на похороны. Сумму выплат для людей, взявших на себя организацию погребения родственника или знакомого, проиндексировали на три процента, сообщили в
При условии, что умерший был пенсионером и на момент смерти являлся неработающим, организатор его похорон может получить 6 124,86 рублей. Для этого нужно в течение полугода обратиться в ближайший орган Пенсионного фонда с паспортом и справке о смерти родственника или знакомого по форме №33, выданную в ЗАГСе.
Специалисты ПФР выдадут поручение, которое можно будет предъявить в отделении почтовой связи. Там выдадут деньги наличными.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.