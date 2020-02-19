В Дягилеве живодеры застрелили лайку

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Фото: Ru.wikipedia.org
В понедельник, 17 февраля, в поселке Дягилево живодеры убили западно-сибирскую лайку. Об этом РЗН. инфо рассказала владелица собаки Анна Крюкова.
Неизвестные убили годовалую собаку в 12:00. По словам хозяйки, в животное стреляли из травматического оружия, а потом задушили.
Крюкова рассказала, что у погибшей лайки остались маленькие щенки.
«У нас огорожен двор забором, мы не первый год выпускали ее побегать без поводка. В этот раз она будто испарилась. Всем двором искали собаку, нашли в поле уже мертвую. А ведь у нее остались маленькие щенки», — сообщила девушка.
Рязанка рассказала, что в произошедшем разбирается участковый.
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