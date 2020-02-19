В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

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В четверг, 20 февраля, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, подачу воды снизят в домах с 20 по 32 по улице Полетаева, а также в домах 25 и 25 корпус 1 по улице Братиславской.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.