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14:40, 19 февраля 2020 313
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В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 20 февраля, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома с 2 по 32, дома с 1 по 39 с корпусами и литерами;
  • улица Льва Толстого, дома 3, 5 (школа №37), 4/19, 6/20, 8, 10, 12, 22;
  • улица Чернышевского, дома 2/1, 4, 6, 8, 10;
  • улица Полетаева, дома с 2 по 18, дома с 1 по 17;
  • улица Братиславская, дома ½, 3, 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15/1, 17/2;
  • улица Островского, дома 15-а (детсад №12), 4-а (детсад №160).

Кроме того, подачу воды снизят в домах с 20 по 32 по улице Полетаева, а также в домах 25 и 25 корпус 1 по улице Братиславской.


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