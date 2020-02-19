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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Столичный «гастролер» за вечер взломал пять квартир в Рязани. Об этом
По данным полиции, 30-летний житель Москвы взламывал окна квартир на первых этажах и забирался в дома на улицах Станкозаводской, Интернациональной и Молодцова. Из трех квартир он вынес медали Великой Отечественной войны, золотые украшения и часы, перфоратор. Эти вещи принадлежали работнице местного магазина, рабочей завода, сотруднице рязанской библиотеки и двоим безработным.
Одна из взломанных квартир оказалась пустой, а в другой злоумышленник не смог поживиться: хозяева в темноте смотрели телевизор, и ему пришлось скрыться.
Похищенные вещи нашли в BMW мужчины. Полицейские предполагают, что задержанный причастен к совершению аналогичных краж в соседних регионах.
На злоумышленника завели уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Отмечается, что у мужчины есть гражданство Грузии.
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