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15:28, 19 февраля 2020 336
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Столичный «гастролер» за вечер взломал пять квартир в Рязани

Столичный «гастролер» за вечер взломал пять квартир в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Столичный «гастролер» за вечер взломал пять квартир в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 30-летний житель Москвы взламывал окна квартир на первых этажах и забирался в дома на улицах Станкозаводской, Интернациональной и Молодцова. Из трех квартир он вынес медали Великой Отечественной войны, золотые украшения и часы, перфоратор. Эти вещи принадлежали работнице местного магазина, рабочей завода, сотруднице рязанской библиотеки и двоим безработным.

Одна из взломанных квартир оказалась пустой, а в другой злоумышленник не смог поживиться: хозяева в темноте смотрели телевизор, и ему пришлось скрыться.

Похищенные вещи нашли в BMW мужчины. Полицейские предполагают, что задержанный причастен к совершению аналогичных краж в соседних регионах.

На злоумышленника завели уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Отмечается, что у мужчины есть гражданство Грузии.


© RZN.info

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