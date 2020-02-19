Стало известно, когда откроется детский сад в Олимпийском городке

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Новый детский сад №37 в Олимпийском городке планируют открыть в марте. Об этом в среду, 19 февраля, на заседании комитета по соцвопросам рассказала и.о. начальника городского управления образования Наталья Смирнова.
Учреждение начали строить с мая 2019 года. Запись детей
Прием ведется во вторник и четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Дополнительную информацию также можно получить в рязанском управлении образования по адресу: улица Ленина, дом №45-а, кабинет 305, по вторникам с 14:00 до 17:30 и по четвергам с 9:00 до 12:30 или по телефону 25-43-46.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.