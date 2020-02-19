Средняя зарплата директоров рязанских школ составила около 70 тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Средняя зарплата директоров рязанских школ по итогам 2019 года составила 71 565 рублей. Об этом в среду, 19 февраля, рассказала и. о начальника управления образования и молодежной политики Наталья Смирнова на заседании комитета по соцвопросам.
Она уточнила, что классным руководителям в среднем платят 33 456 рублей. Заработная плата заведующего детского сада составила 49 858 рублей, а воспитатель заработает за месяц 26 803 рубля.
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