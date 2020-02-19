Сотрудники «Рязаньэнерго» начали расчищать трассы вдоль линий электропередачи

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ремонтная программа «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» на 2020 год предусматривает расчистку от опасной поросли 1 210 гектаров трасс вдоль линий электропередачи 0,4-110 кВ. Работы уже провели на 18,43 га в Михайловском, Шацком, Клепиковском районах, сообщила пресс-служба компании.
«Для повышения эффективности и экологичности проведения работ по расчистке энергетики применяют современную спецтехнику, в частности, мульчеры. Они измельчают растительность в щепу, которая впоследствии не требует утилизации. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в сжатые сроки без ущерба для окружающей среды и угрозы возникновения пожароопасных ситуаций в лесных массивах», — пояснили в «Рязаньэнерго».
Как отметил первый заместитель директора — главный инженер «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Алексей Лопатин, расчистка просек линий электропередачи входит в число обязательных направлений деятельности компании.
«Качественное и своевременное решение этой задачи уменьшает риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения самого сложного периода максимальных нагрузок», — сказал он.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтало известно, когда откроется детский сад в Олимпийском городке
|
cледующая новость →Касимовец познакомился в ресторане с женщиной и ограбил ее по пути домой
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.