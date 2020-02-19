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12:30, 19 февраля 2020 251

Сотрудники «Рязаньэнерго» начали расчищать трассы вдоль линий электропередачи

Сотрудники «Рязаньэнерго» начали расчищать трассы вдоль линий электропередачи

Ремонтная программа «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» на 2020 год предусматривает расчистку от опасной поросли 1 210 гектаров трасс вдоль линий электропередачи 0,4-110 кВ. Работы уже провели на 18,43 га в Михайловском, Шацком, Клепиковском районах, сообщила пресс-служба компании.

«Для повышения эффективности и экологичности проведения работ по расчистке энергетики применяют современную спецтехнику, в частности, мульчеры. Они измельчают растительность в щепу, которая впоследствии не требует утилизации. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в сжатые сроки без ущерба для окружающей среды и угрозы возникновения пожароопасных ситуаций в лесных массивах», — пояснили в «Рязаньэнерго».

Как отметил первый заместитель директора — главный инженер «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Алексей Лопатин, расчистка просек линий электропередачи входит в число обязательных направлений деятельности компании.

«Качественное и своевременное решение этой задачи уменьшает риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения самого сложного периода максимальных нагрузок», — сказал он.


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