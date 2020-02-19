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14:30, 19 февраля 2020 279
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Сорокина заняла пятое место в медиарейтинге глав ЦФО 1

Сорокина заняла пятое место в медиарейтинге глав ЦФО

Мэр Рязани Елена Сорокина заняла пятую строчку в медиарейтинге глав ЦФО. Список за январь составила «Медиалогия».

Глава Рязани Юлия Рокотянская опустилась на одну строчку в рейтинге. Среди 32 глав она заняла 23 место.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.


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