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Фото: Pixabay.com
Шиловца оштрафовали за хранение наркотиков. Об этом
Весной 2019 года мужчина сорвал коноплю и засушил. Он хранил почти 70 граммов наркотиков в сарае.
Рязанца осудили за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта и перевозку наркотического средства в значительном размере. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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