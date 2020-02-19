Сараевец заявил о двух «трупах» и ударил полицейского

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Сараевец ударил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 17 февраля, пишет издательство «
Известно, что молодой человек позвонил в скорую и сообщил, что в одном из домов «находятся два бездыханных тела». Вместе с медиками на место прибыли оперативники, однако вызов оказался ложным.
Мужчину, который был пьян, доставили в отдел, откуда он попытался сбежать. Когда полицейский перегородил сараевцу дорогу, тот ударил его кулаком в лицо.
По факту происшествия проводят проверку.
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