Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 71-летнего мужчины

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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 71-летнего Николая Власова. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
18 февраля 2020 года мужчина уехал из Рязани в Москву, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: ходит с 4-х опорной тростью черного цвета.
Одет: черная куртка, темно-синяя рубашка, темно-синие брюки, черные ботинки, черная кожаная шапка с козырьком.
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