Рязанцам предложат более тысячи вакансий

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам предложат более 1200 рабочих мест. Ярмарку вакансий организуют 26 февраля, сообщил
В ярмарках поучаствуют 100 работодателей, которые представят вакансии в следующих отраслях: строительство, промышленность, торговля, транспорт, здравоохранение.
Соискатели смогут пройти собеседование и заполнить резюме на портале «Работа в России», а также получить консультации специалистов службы занятости.
В Рязани мероприятие пройдет с 10 до 13 часов в центре занятости населения (улица Электрозаводская, дом №52).
В районах области ярмарки проведут отделы областного Центра занятости населения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтоличный «гастролер» за вечер взломал пять квартир в Рязани
|
cледующая новость →В Рязани в «красивую» февральскую дату поженятся 24 пары
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.