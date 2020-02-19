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15:14, 19 февраля 2020 301
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Рязанцам предложат более тысячи вакансий

Рязанцам предложат более тысячи вакансий

Рязанцам предложат более 1200 рабочих мест. Ярмарку вакансий организуют 26 февраля, сообщил сайт регионального правительства.

В ярмарках поучаствуют 100 работодателей, которые представят вакансии в следующих отраслях: строительство, промышленность, торговля, транспорт, здравоохранение.

Соискатели смогут пройти собеседование и заполнить резюме на портале «Работа в России», а также получить консультации специалистов службы занятости.

В Рязани мероприятие пройдет с 10 до 13 часов в центре занятости населения (улица Электрозаводская, дом №52).

В районах области ярмарки проведут отделы областного Центра занятости населения.


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