Рязанца оштрафовали за то, что он вошел к знакомому в квартиру без разрешения

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Жителя Шилова оштрафовали за то, что он вошел к знакомому в квартиру без разрешения. Об этом
В один из дней октября прошлого года мужчина постучал в квартиру. Хозяин открыл ему, но не пускал внутрь. Подсудимый вошел, несмотря на запрет.
По части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище») шиловца оштрафовали на восемь тысяч рублей.
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