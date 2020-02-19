Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:40, 19 февраля 2020 303
 0    0

Рязанца оштрафовали за то, что он вошел к знакомому в квартиру без разрешения

Рязанца оштрафовали за то, что он вошел к знакомому в квартиру без разрешения

Жителя Шилова оштрафовали за то, что он вошел к знакомому в квартиру без разрешения. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

В один из дней октября прошлого года мужчина постучал в квартиру. Хозяин открыл ему, но не пускал внутрь. Подсудимый вошел, несмотря на запрет.

По части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище») шиловца оштрафовали на восемь тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
14 часов назад
Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 958
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
16:50, 7 февраля 2020 1 865
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 269
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 589
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 176
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум