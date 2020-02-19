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10:44, 19 февраля 2020 633
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«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи

«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи

Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи.

«Интеллектуальная аудиосистема в автоматическом режиме производит запись и мониторинг диалогов администраторов школы с клиентами по заданным метрикам. В частности, проверяется, насколько работа сотрудников школ соответствует принятым стандартам обслуживания. Технология помогает оценить деятельности персонала, выявить слабые места в обслуживании и оперативно повысить эффективность», — пояснили в «Ростелекоме».

«Для «Школы «Балет с 2 лет» наша компания предложила аудиобейджи, адаптированные под конкретные задачи, — рассказал Дмитрий Угнивенко, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». — Система речевой аналитики производит мониторинг более чем 15 стандартов. Данная технология будет интересна и предприятиям. С ее помощью возможно достичь различные цели, например увеличить доходы и производительность компаний, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов, сократить расходы».

Основатель сети «Балет с 2 лет» Дмитрий Корнеев отметил, что образовательный процесс «органично дополнился» новым сервисом.

«Аудиобейджи от «Ростелекома» используются в 10 московских филиалах, а в дальнейшем планируется их распространение на остальные школы. По результатам работы аудиобейджей мы получаем статистику, которая позволяет сделать выводы, своевременно обновить и усовершенствовать работу персонала. А это, в свою очередь, положительно скажется на учениках и сотрудниках школы, повысит результаты занятий, поможет раскрыться новым дарованиям русского балета», — сказал он.

Генеральными подрядчиками проекта выступили «Ростелеком» и поставщик технологии VocaTech. Сервис речевой аналитики построен на трех механизмах: распознавание речи, тегирование разговора (анализ на основе специально подобранных категорий слов) и многоуровневая аналитика полученных из аудиозаписей данных.

ПО словам специалистов, бейджи удобны в использовании, работают до 12 часов без дополнительной подзарядки. Запись производится только когда аудиобейдж находится на сотруднике, включение происходит автоматически.


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