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Полянскую школу-интернат отремонтируют за 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Начальная цена аукциона — 20 223 078 рублей. Деньги на ремонт выделили из областного бюджета. На них хотят капитально отремонтировать здания столовой, спального и учебного корпусов, а также переход к учебному корпусу.
Ремонт планируют начать в мае, а завершить к концу августа 2020 года.
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