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8:15, 19 февраля 2020 94
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Полянскую школу-интернат отремонтируют за 20 миллионов

Полянскую школу-интернат отремонтируют за 20 миллионов

Полянскую школу-интернат отремонтируют за 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Начальная цена аукциона — 20 223 078 рублей. Деньги на ремонт выделили из областного бюджета. На них хотят капитально отремонтировать здания столовой, спального и учебного корпусов, а также переход к учебному корпусу.

Ремонт планируют начать в мае, а завершить к концу августа 2020 года.

Фото Google Maps


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