RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
По просьбе жителей в Канищеве откачали лужу. Об этом в среду, 19 февраля,
В мэрию накануне обратились жители дома №3 корпус 5 на улице Бирюзова. Глубокая лужа мешала пешеходам и машинам.
«Обследование территории показало, что вода на этом участке скапливается из-за неудовлетворительного состояния трубопровода. Специалисты приступили к работам по откачке поверхностных стоков, промывке труб, очистке колодцев», — пояснили в мэрии.
До 28 февраля аварийный трубопровод заменят.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКасимовцу в местной больнице отказали в рентгене по направлению
|
cледующая новость →«Оптика-сервис» в Рязани объявила весенние скидки на оправы и солнцезащитные очки
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.