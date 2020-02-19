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Отказавшая касимовцу в рентгене лаборант уволилась. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Пациента направили для уточнения диагноза в рентген-кабинет. Однако там ему рекомендовали пройти флюорографическое обследование, с чем пациент не согласился и несколько раз пытался добиться проведения рентгена. Видео снято во время очередной попытки, где больной ведет себя намного корректней по отношению к медработнику. После инцидента лаборант рентгенотделения написала заявление по собственному желанию», — рассказали в ведомстве.
Также известно, что главврач больницы просил 68-летнюю женщину не увольняться, на что она ответила отказом.
В минздраве уточнили, что в учреждении в плановом порядке начался ремонт с заменой мебели.
Напомним, касимовец Павел Милюков
«Здесь полный беспорядок, хамят и ничего не делают. Больница в ужасном состоянии», — заключил автор ролика.
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