«Оптика-сервис» в Рязани объявила весенние скидки на оправы и солнцезащитные очки

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С 20 февраля в салонах «Оптика-сервис» в центре Рязани стартует праздничная акция. Она продлится до 10 марта.
В эти дни в салонах по адресам: Первомайский проспект, 47/1, Первомайский проспект, 64 и улица Новоселов, 16 будет действовать скидка 20% на покупку оправы и 30% на солнцезащитные очки.
Бонусом для посетителей станет бесплатная проверка зрения при заказе очков.
Подробнее о том, какие услуги предоставляет «Оптика-сервис», читайте в нашем разделе «
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