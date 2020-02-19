Москвич на «Тойоте» вылетел в кювет в Чучкове

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 19 февраля, на перекрестке улиц Линейная и Почтовая в Чучкове произошло ДТП. Об этом пишет ИД «
Житель Москвы за рулем Toyota Yaris не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет.
В ДТП пострадал водитель. Он обратился в чучковскую больницу с жалобой на ушиб головы и грудной клетки.
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