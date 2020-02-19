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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Мошенники пытались продать рязанцам «абонементы» в новый спорткомплекс «Капитан». Злоумышленники просили у горожан по 1 600 и 2 700 рублей. Об этом
Сотрудники «Капитана» попросили рязанцев быть бдительными.
«Внимание! Не переводите деньги за услуги нашего спортивного комплекса! Мы денег не берем!» — говорится в сообщении.
Напомним, в спорткомплексе
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.