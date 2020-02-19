Молодые специалисты РНПК выступили на научно-технической конференции

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» провела ежегодную научно-техническую конференцию (НТК) молодых специалистов. Ее участниками стали 41 человек в возрасте до 33 лет, учащиеся базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиоуниверситета и «Роснефть-класса». Они представили 34 собственных проекта по повышению эффективности завода.
Работу конференции организовали в четырех секциях: «Технология процессов нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Экология. ПБиОТ. Оборудование нефтегазопереработки» и «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал».
«Сегодня на молодых рабочих и современное мышление ориентируется вся Россия и наше предприятие не исключение, — сказал главный инженер АО „РНПК“ Кирилл Язев. — Завод в последние годы помолодел, только в 2019 году сюда трудоустроились более 280 человек. Поэтому нам, руководству, хочется видеть заинтересованность молодежи в общем деле, в том числе в поиске новых методов улучшения работы предприятия».
Каждый докладчик выступил с краткой презентацией своей разработки и ответил на вопросы комиссии. Самой представительной группой оказалась секция «Технология процессов нефтегазопереработки», в ее рамках выступили 12 человек.
По итогам конференции жюри из руководителей завода определило лучшие работы и наградило победителей, которые в мае отправятся на следующий этап в Новокуйбышевск.
Наиболее эффективные работы молодых нефтяников рекомендуют для внедрения на предприятии после проработки. Победителей и призеров конференции, а также их научных руководителей отметят премиями.
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