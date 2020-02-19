Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:43, 19 февраля 2020 338

Молодые специалисты РНПК выступили на научно-технической конференции

Молодые специалисты РНПК выступили на научно-технической конференции

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» провела ежегодную научно-техническую конференцию (НТК) молодых специалистов. Ее участниками стали 41 человек в возрасте до 33 лет, учащиеся базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиоуниверситета и «Роснефть-класса». Они представили 34 собственных проекта по повышению эффективности завода.

Работу конференции организовали в четырех секциях: «Технология процессов нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Экология. ПБиОТ. Оборудование нефтегазопереработки» и «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал».

«Сегодня на молодых рабочих и современное мышление ориентируется вся Россия и наше предприятие не исключение, — сказал главный инженер АО „РНПК“ Кирилл Язев. — Завод в последние годы помолодел, только в 2019 году сюда трудоустроились более 280 человек. Поэтому нам, руководству, хочется видеть заинтересованность молодежи в общем деле, в том числе в поиске новых методов улучшения работы предприятия».

Каждый докладчик выступил с краткой презентацией своей разработки и ответил на вопросы комиссии. Самой представительной группой оказалась секция «Технология процессов нефтегазопереработки», в ее рамках выступили 12 человек.

По итогам конференции жюри из руководителей завода определило лучшие работы и наградило победителей, которые в мае отправятся на следующий этап в Новокуйбышевск.

Наиболее эффективные работы молодых нефтяников рекомендуют для внедрения на предприятии после проработки. Победителей и призеров конференции, а также их научных руководителей отметят премиями.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 915
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
16:50, 7 февраля 2020 1 846
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 251
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 550
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 157
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум