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Фото: Pixabay.com
Касимовец познакомился в ресторане с женщиной и ограбил ее по пути домой. Об этом
Мужчина провожал новую знакомую в половине пятого утра. Около дома он сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.
Злоумышленника нашли по описанию внешности. Им оказался 32-летний житель Касимова. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его судили за повторную пьяную езду.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Похищенную цепочку вернули хозяйке.
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