Касимовцу в местной больнице отказали в рентгене по направлению

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Касимовцу Павлу Милюкову в местной больнице отказали в рентгене по направлению. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.
Милюков выложил видеоролик, в котором поделился, что 17 февраля его с подозрением на пневмонию направили на рентген грудной клетки. На следующий день он обратился в рентген-кабинет Касимовской ЦРБ, где ему отказали в предоставлении услуги и отправили в кабинет флюорографии.
«Иди отсюда, не греми здесь соплями и меня не заражай», — сказала сотрудница медучреждения.
«Молодой человек, мы такие снимки не делаем. Ваши врачи это прекрасно знают, но все равно присылают на снимки», — добавила ее коллега.
При этом на сайте больницы говорится о наличии в ней рентгенологического отделения, которое проводит исследования взрослых и детей в условиях стационара и амбулаторных условий, в том числе органов грудной полости. В ролике касимовец демонстрирует приемный покой и просит министерство здравоохранения обратить внимание на неудовлетворительное состояние больницы.
«Здесь полный беспорядок, хамят и ничего не делают. Больница в ужасном состоянии», — заключил автор ролика.
В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что после инцидента
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