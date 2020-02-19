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Фото: Pixabay.com
Калужанину, насмерть сбившему двух сестер, вынесли приговор. Об этом
12 октября 2019 года около 22:42 мужчина на «ВАЗ-21074» нарушил правила движения и сбил двух девушек-пешеходов 17 и 19 лет. Пострадавшие скончались на месте, а водитель скрылся.
Мужчину признали виновным по пункту «б» части 6 статьи 264 УК. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселения и на три года запретили водить машину. Также с него взыскали два миллиона рублей моральной компенсации.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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