К 650-летию Калуги отремонтируют драмтеатр

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К 650-летию Калуги отремонтируют драматический театр. Об этом
Согласно планам, у здания отремонтируют фасад. В театре также заменят окна.
Министр культуры области Павел Суслов подчеркнул необходимость уделить особое внимание срокам проведения конкурентных процедур по определению подрядчиков.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.