Из-за врезавшейся в отбойник иномарки на Северной окружной образовалась пробка

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В среду, 19 февраля, на Северной окружной Opel врезался в отбойник.
Автомобиль получил серьезные повреждения.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте образовалась пробка в сторону Солотчинского шоссе. Скорость потока машин не превышает десяти километров в час.
Информация о пострадавших уточняется.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.