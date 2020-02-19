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В субботу, 15 февраля, группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый официальный дилер Škoda. На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.
Собравшихся приветствовали глава марки Škoda в России Ян Прохазка и руководитель холдинга «Автоимпорт» Олег Смирнов.
Гостям представили кроссовер с повышенным клиренсом Škoda Karoq. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
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