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Жителя Рязанской области осудили за избиение своей знакомой. Об этом пишет ИД «
В феврале 2019 года подсудимый вместе с подругой выпивали у нее дома и поссорились. Мужчина несколько раз ударил знакомую кулаком по лицу. Когда та упала на пол, он продолжил избивать ее ногой. В результате у пострадавшей были сломаны ребра, повреждено легкое, также зафиксировали гематомы на лице и шее, на руках, животе, груди и спине.
Кроме того, мужчина украл у потерпевшей две тысячи рублей, два телефона и паспорт.
Рязанцу назначили пять лет и четыре месяца колонии строгого режима.
Приговор может быть обжалован.
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