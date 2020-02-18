Житель Рязанского района предстанет перед судом за 11 квартирных краж

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Фото: Pixabay.com
Жителя Рязанского района будут судить за 11 краж,
Известно, что 35-летний мужчина проникал квартиры, взламывая створку окна. В период со 2 по 5 февраля 2019 года он похитил деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 500 тысяч рублей.
После он сбывал украшения знакомым, а деньги тратил на алкоголь и наркотики. Злоумышленника поймали. Им оказался уроженец Курской области. Ранее он был неоднократно судим за кражи в других городах, а сейчас живет в Рязани.
Возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.