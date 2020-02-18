Жительница Сараевского района из ревности чуть не задушила женщину

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Жительница Сараевского района чуть не задушила свою знакомую. Инцидент произошел в Можарах, пишет издательство «
Известно, что женщины выпивали в компании мужчины. Одной из них показалось, что собутыльница «проявляет чрезмерное внимание» к их общему другу. Женщина сделала знакомой замечание, на которое она не отреагировала.
Тогда злоумышленница набросилась на соперницу и стала ее душить. Мужчине удалось разнять их.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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