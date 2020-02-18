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14:06, 18 февраля 2020 464
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Юная рязанка стала участницей программы на Первом канале

Юная рязанка стала участницей программы на Первом канале

Юная рязанка Милена и ее мать Тамара Сохранная стали участницами программы «Видели видео» на Первом канале. Выпуск показали в воскресенье, 16 февраля.

Тамару и ее дочь пригласили на съемки после того, как рязанка опубликовала в своем Instagram видео с Миленой. Женщина спросила, что у девочки с настроением, и получила ответ: «Все хорошо, но я не хочу разговаривать!»

В студии Тамара объяснила, что такое настроение у ее дочери бывает тогда, когда она не хочет просыпаться и ехать в детсад.

Фото Instagram tomtomvelikaya, посмотреть видео с участием рязанок можно с 35 минуты 30 секунды:


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