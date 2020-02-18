В среду в Рязанской области ожидается до +5 градусов

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В среду, 19 февраля, в Рязанской области ожидается до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки — дождь и мокрый снег, местами гололед. Днем преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем 0, +5 градусов.
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