В Рязани выписали двоих китайских студентов, отправленных на карантин

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В Рязани двоих китайских студентов,
Молодые люди находились в инфекционных боксах больницы Семашко. По данным медиков, пациенты
Напомним, в РГУ обучаются 18 китайских студентов, шестеро из них ездили домой на каникулы Двое вернулись в Рязань до 1 февраля, их поместили на карантин. Другие остались в Китае до 2 марта.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.