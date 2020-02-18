В минздраве опровергли информацию о коронавирусе у рязанского студента

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Во вторник, 18 февраля, в группе rzn_life появилось сообщение о студенте РГАТУ, которого госпитализировали из-за коронавируса.
Отмечалось, что молодого человека увезла скорая помощь.
В пресс-службе регионального минздрава РЗН. инфо информацию опровергли. 23-летнего мужчину доставили в ОКБ. Коронавируса у него не диагностировали.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.