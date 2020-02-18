В Конституцию предложили ввести запрет министрам иметь счета в зарубежных банках

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Рабочая группа по поправкам к Конституции предложила установить запрет председателю правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.
«Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — предложил Крашенинников на заседании рабочей группы.
Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о
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