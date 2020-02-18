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13:46, 18 февраля 2020 175

Студенты рязанского агроуниверситета завершили «Звездный» поход

Студенты рязанского агроуниверситета завершили «Звездный» поход

В воскресенье, 9 февраля, вернулся домой «Звездный» отряд РГАТУ «Стимул». Глава администрации Сараевского района вручил ректору агроуниверситета благодарственное письмо за «проведенную студентами активную работу, целеустремленность, отзывчивость, энтузиазм».

В понедельник, 10 февраля, в поход отправился отряд РГАТУ «Путь». За неделю работы в Ухоловском районе студенты посетили семь населенных пунктов, оказали помощь ветеранам войны и труда, совершили шесть лыжных переходов, очистили памятники павшим в Великой Отечественной войне, дороги и тротуары, организовали «Парады талантов».

С воспитанниками детских садов и учениками начальных классов «звездники» проводили игры, школьники из средних классов стали участниками квеста, для старшеклассников провели командообразующие тренинги и беседы, посвященные 75-летию Победы.

Кроме того, для учеников 9-11 классов провели профориентационную работу.


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