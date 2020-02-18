Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение из-за мокрого снега и гололеда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ночью и утром в среду, 19 февраля, в Рязани ожидаются мокрый снег, дождь и гололед.
Автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа слушаниях вновь обсудили строительство многоэтажки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1»
|
cледующая новость →Рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке
Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.