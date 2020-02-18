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Рязанские полицейские провели скрытое патрулирование на дорогах. Об этом сообщила
Сотрудники ГИБДД на автомобиле, который ничем не отличался от других машин, следили за грузовиками, водители которых закрывали регистрационные знаки, чтобы избежать административной ответственности.
В результате рейда составили 16 протоколов на водителей, которые умышленно закрывали «номера». Нарушителям грозит крупный штраф или лишение «прав» на срок до трех месяцев.
«Подобный метод патрулирования, направленный на предупреждение и выявление правонарушений в области дорожного движения, будет применятся и в дальнейшем, и не только в отношение водителей большегрузного транспорта», — говорится в сообщении.
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