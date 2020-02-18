Рязанская почта изменит режим работы в праздники. Расписание

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Почтовые отделения в Рязанской области изменят режим работы в праздники. Об этом сообщила пресс-служба почты России.
23 февраля и 8 марта отделения не будут работать.
22 февраля и 7 марта рабочий день сократится на час.
24 февраля и 9 марта почтовые отделения заработают по графику воскресенья.
Рязанский почтамт работает в эти дни с 9:00 до 18:00, ОПС 390035 (улица Гоголя, дом №44), ОПС 390037 (улица Новоселов, дом №5), ОПС 390039 (улица Станкозаводская, дом №27), ОПС 390044 (улица Крупской, дом №19, корпус 1) и ОПС 390048 (улица Новоселов, дом №31) с 9:00 до 14:00.
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