Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:57, 18 февраля 2020 203
 0    0

Рязанка заплатит штраф за организацию игорного клуба в интернете

Рязанка заплатит штраф за организацию игорного клуба в интернете

Фото: Pixabay.com

Рязанка заплатит штраф за организацию игорного клуба в интернете, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что с февраля по март 2019 года в Михайлове местная жительница, используя восемь компьютеров и игровые программы, незаконно проводила азартные игры в интернете.

Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Теперь ей в грозит штраф — 20 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 766
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
16:50, 7 февраля 2020 1 776
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
16:06, 5 февраля 2020 1 398
Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса
9:20, 8 февраля 2020 1 180
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 451
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум