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Фото: Pixabay.com
Рязанка заплатит штраф за организацию игорного клуба в интернете, сообщил
Установлено, что с февраля по март 2019 года в Михайлове местная жительница, используя восемь компьютеров и игровые программы, незаконно проводила азартные игры в интернете.
Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Теперь ей в грозит штраф — 20 тысяч рублей.
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