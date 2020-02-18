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Фото: Ru.wikipedia.org
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга. Об этом сообщил
Горожане на основе добровольного согласия смогут войти в регистр доноров костного мозга, согласившихся предоставить свои кроветворные стволовые клетки для спасения жизни тех, кто нуждается в трансплантации.
Сообщается, что рязанская станция переливания крови и Национальный медицинский исследовательский центр гематологии заключили договор о сотрудничестве, позволяющий развивать базы потенциальных доноров.
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