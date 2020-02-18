Рязанцам предложили присоединится к эко-марафону по сбору макулатуры

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Рязанцам предложили присоединится к всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру — спаси дерево!»,
Весенний этап продлится с 18 марта до 3 апреля. Всем участникам эко-марафона нужно оставить заявку и сдать более трехсот килограммов макулатуры.
Оставить заявку на официальном
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.