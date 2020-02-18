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Рязанцам предложили отпраздновать Масленицу в Константинове. Гуляния пройдут с 11:00 до 15:00 в воскресенье, 1 марта, сообщил
Для гостей подготовили ярмарку, игры и конкурсы, частушки и кадрили, традиционные забавы.
Музейный этнографический театр «Звонница» представит театрализованную программу, с концертом выступят фольклорные коллективы и песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».
Дети смогут прокатиться на каруселях и стать зрителями кукольного спектакля.
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