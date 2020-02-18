Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Роскачество проверило на прилавках станы 23 марки тушенки из России и Белоруссии, результаты
Эксперты учитывали почти 130 показателей: качество начинки, ее соотношение с бульоном, запах, вкус и цвет.
В тушенке некоторых марок были обнаружены следы антибиотиков. Кроме того, в банках с тушеной говядиной некоторых марок были очень маленькие кусочки, которые запрещены по ГОСТу.
«В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы», — уточняет издание.
В Роскачестве отметили, что из 23 марок только пять были безопасными для россиян, однако ни одна из них не соответствовала ГОСТу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские водители пожаловались на затрудненное движение в Канищеве
|
cледующая новость →Жители Горрощи вызвали пожарных из-за подгоревшей еды
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.