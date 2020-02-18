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10:28, 18 февраля 2020 744
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество проверило на прилавках станы 23 марки тушенки из России и Белоруссии, результаты опубликовали «Известия».

Эксперты учитывали почти 130 показателей: качество начинки, ее соотношение с бульоном, запах, вкус и цвет.

В тушенке некоторых марок были обнаружены следы антибиотиков. Кроме того, в банках с тушеной говядиной некоторых марок были очень маленькие кусочки, которые запрещены по ГОСТу.

«В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы», — уточняет издание.

В Роскачестве отметили, что из 23 марок только пять были безопасными для россиян, однако ни одна из них не соответствовала ГОСТу.


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